Aydın ADÜ’deki çağ dışı akademisyen uzaklaştırıldı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Siyasal Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyesi alımı için yapılan toplantıda jüride yer alan Doç. Dr. Mehmet Aydıner, başörtülü kadınlara ve AK Parti'ye yönelik çirkin ifadeler kullanmıştı. Toplantıdaki nefret dolu sözleri Fakülte Dekanı tarafından tutanak altına alınan Aydıner'le ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

PROTESTO DÜZENLENDİLER

Savcılık talimatıyla gözaltına alınan Aydıner, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Hakkında adli soruşturma yürütülen Aydıner'le ilgili ADÜ Rektörlüğü de idari soruşturma başlattı. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, söz konusu akademisyenin soruşturmanın selameti bakımından 3 ay süreyle görevden uzaklaştırıldığını söyledi.

Başörtülülere dil uzatan Aydıner'e tepkiler çığ gibi büyürken Aydın'daki çeşitli sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek, "Üniversitede başörtülü istemiyorum" şeklinde ifadeleriyle tepkinin odağı haline gelen akademisyen Mehmet Aydıner'i görev yaptığı Siyasal Bilgiler Fakültesi önünde protesto etti. ADÜ'de başörtülü akademisyenler ve öğrenciler de düzenlenen protestoya destek verdi.

"BU 28 ŞUBAT ZİHNİYETİDİR"

Başörtülü öğrenciler adına tepkiyi dile getiren Vera Beyza Öztürk, "Başörtülü bir akademisyen adayına yönelik sergilenen ahlak dışı ve ideolojik tavır 28 Şubat zihniyetinin halen pusuda beklediğini, fırsat kolladığını göstermektedir. Artık o eski Türkiye yok. Milletin inancını tahkir eden, kamusal alanda dışlamaya çalışan bu zihniyet çoktan tarihin çöplüğüne gömülmüştür. Bu milletin evlatları yıllarca başörtüsü yasağı ile zulme uğradı, eğitim hakları ellerinden alındı, hayalleri ellerinden çalındı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu utanç son buldu. Kazanımlarımızdan asla geri adım atmayız. Bugün üniversitelerde bu zihniyeti yeniden hortlatmaya çalışanlar şunu iyi bilmelidir ki; Bizler Cumhurbaşkanımızın davasına inanmış, onun mücadelesinden ilham almış gençleriz. Ne kazanımlarımızdan taviz veririz ne de bu karanlık zihniyete bir alan açarız" ifadelerini kullandı.

MESLEKTAŞINDAN KINAMA

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Hatice Güneş de meslektaşının başörtülülere yönelik söylemlerini kınadı. "Başörtüsüne uzanan eller kırılsın" diyen Prof. Dr. Güneş, "Yaratılmışların en şereflisi olan insan, birbirinin dinine ve inancına saygı gösterir. Başörtüsü hiçbir zaman herhangi bir siyasi ideolojinin aracı değildir. Başörtüsü islamın temsili, Allah'ın bir emridir. Biz bu emri yerine getiren insanlarız. Biz 'herhangi bir siyasi parti ya da düşünce değiştiğinde başımızı açacaklar mı?' diye korku içinde yaşamak istemiyoruz. Biz siyasilere boyun eğmek istemiyoruz. Baş örtüsüne uzanan eller kırılsın diyorum. Ben ilmimle konulmak isterim, başörtümle değil. Benim başımda örtü olabilir ama beynimin içi bilimle, ilimle doludur. Ben devletime, milletime hizmet etme amacındayım" diye konuştu.

"28 ŞUBAT'I HORTLATMAYA ÇALIŞANLARA ASLA GÖZ YUMMAYIZ"

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş da konuyla ilgili açıklama yaptı. 2025 Türkiye'sinde 28 Şubat'ı hortlatmaya çalışanlara asla göz yummayacaklarını ifade eden Savaş, "28 Şubat'ın son kırıntıları şunu iyi bilsin ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 23 yıldır her kesim için özgürlük alanlarını genişletip engelleri kaldırırken, ülkemizin bir daha eski karanlık ve kaotik günlere geri dönmesine müsaade etmeyeceğiz. Millî iradeyi baskı altına almaya çalışan vesayet heveslilerine de meydan vermeyeceğiz" dedi.