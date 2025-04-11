Aydın’ın iyilik meleği Haiti’de can verdi

Haiti'de 5 yıldır gönüllü olarak insanlara yardım eden Mevlan Kaya (22), Haiti'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Türkiye'nin diplomatik temaslarının ardından Kaya'nın cenazesi öldükten 25 gün sonra ülkeye getirilerek memleketi Aydın'ın İncirliova ilçesinde toprağa verildi. Aydınlı Kuran kursu eğitmeni Mevlan Kaya, 2010 yılında 200 bin kişinin felaketinde hayatını kaybettiği, Amerika kıtasının en fakir ülkesi olan Haiti'de açlık ve yoksullukla boğuşan insanlara destek amacıyla 5 yıl önce bu ülkeye gitti. Haiti'de insanlara gönüllü olarak yardım eden Kaya, aynı zamanda nüfusunun önemli bir bölümü Müslüman olan ülkedeki insanlara Kuran-ı Kerim dersi veriyordu.