Kayıp koyunlar sürpriz yaşattı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde jandarma ekipleri, kaybolan 13 koyunu bulurken kayıp son koyun başka bir arazide doğum yapmış şekilde 3 kuzuyla birlikte bulundu. Olay, Yenipazar ilçesi Donduran Mahallesi'nde meydana geldi. K.E. isimli vatandaş , 112 ihbar hattını arayarak 13 koyununun kaybolduğunu bildirdi. İhbarın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Jandarmaya bağlı 3 Asayiş Timi'nin katıldığı arazi arama çalışmaları sonucunda 12 koyun bir arada bulundu. Diğer kayıp koyun ise başka bir arazide doğum yapmış şekilde 3 kuzusuyla birlikte bulundu. Jandarma ekipleri, koyunları ve kuzuları, sahibine teslim edilerek yüzleri güldürdü.