Alıcık: Tehditlere karşı mücadele edeceğiz

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Cumhur İttifakı ortağı AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem'i makamında ziyaret etti. Görüşmede Cumhur İttifakı'nın Aydın'daki yol haritası belirlendi. Başkan Alıcık, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı'na sahip çıkacaklarını ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yaşatacaklarını vurguladı. Alıcık, birlik ve dayanışma mesajı vererek, "Genel Başkanımız, liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli beyefendinin liderliğinde, disiplinli teşkilatımız ve inanmış kadrolarımızla tahribatları onarmaya, tehditlerle mücadeleye azimle devam ediyoruz. Kararlılığımızdan geri adım düşünülemeyecektir. Milli kaderimizi tesadüflerin akıntısına bırakmayacağız. Söz verdik, kesinlikle yapacağız. Duruş gösterdik, mutlaka riayet edeceğiz" dedi