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Haberler Aydın Yüksek gerilim hattı tehlike saçıyor

Yüksek gerilim hattı tehlike saçıyor

KAZIM YÖRÜKCE

Giriş Tarihi: Gazete

Yüksek gerilim hattı tehlike saçıyor
AYDIN'IN Efeler ilçesine bağlı Çeştepe mahallesi Tabakhane deresinin geçtiği mevkiide yaşayan vatandaşlar, evlerinin önünden geçen yüksek gerilim hattı direğinin çatlaması ve yıkılma tehlikesi nedeniyle büyük endişe taşıyor. Can ve mal güvenliklerinin tehlikede olduğunu belirten mahalle sakinleri, yetkililerden bir an önce çözüm talep ediyor. Vatandaşlar, sorunun giderilmesi için daha önce ilgili kurumlara dilekçe verdiklerini ve CİMER'e şikayette bulunduklarını ifade etti. Mahalle sakini Emrullah Mantaş, "Aylar önce iki direk getirdiler ancak yerine dikilmedi. Tehlike her geçen gün artıyor" dedi.
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