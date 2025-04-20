Fedakar evlada iş jesti

Aydın'ın İncirliova ilçesinde karaciğer nakli bekleyen babası Kamil Orcan'a (47) organ bağışında bulunan İlhan Orcan (23) için Belediye Başkanı Aytekin Kaya anlamlı bir jest yaptı. Başkan Kaya'nın oluruyla fedakar genç İncirliova Belediyesi'nde zabıta olarak işe başladı. İncirliova'nın Acarlar Mahallesi'nde yaşayan ve İncirliova Belediyespor'un başarısı için ter döken Orcan, babası Kamil Orcan'ın sağlığına kavuşması için organ bağışında bulunarak futbol kariyerine ara vermişti. Orcan bu fedakarlığıyla büyük takdir görürken iki ay önce gerçekleşen başarılı ameliyatın ardından Orcan ve babası sağlığına kavuştu. Orcan ailesinin zor zamanlarında yanlarında olan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, genç Orcan'ı işe alarak desteğini sürdürdü. Orcan Başkan Kaya'nın oluru ile Acarlar Mahallesi'nde zabıta olarak görev yapmaya başladı.

"BABAM HER ZAMAN EVİMİZİN DİREĞİ"

Orcan, "Babamın karaciğer sirozu vardı, organ nakli olması gerekiyordu. Aile içinde yapılan taramada, organımın babama çok yüksek oranda uyumlu olduğu belirlendi. Sonuçta o benim atam, evimizin direği. Hiç düşünmeden bağışladım" dedi. Zabıta Müdürlüğü'nde göreve başlayan Orcan'a görevinde başarı dileyen Başkan Kaya, "Biz Acarlar Mahallemizin evladına sahip çıktık. O da bundan sonraki süreçte İncirliova Belediyesporumuzda olduğu gibi görevini en iyi şekilde yaparak vatandaşlarımız için çalışacak" ifadelerini kullandı.