Milyarlık villa vurgunu yapan çete yakayı ele verdi! 34 şüpheliye gözaltı

Aydın Didim Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyon kapsamında villa, daire ve arsa satış üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Didim Belediyesi'nde çalışan 2 kişi ile ilçede emlakçılık yapan bazı şahıslar olmak üzere toplam 34 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerine sabah saatlerinde baskın yapıldığı ve yapılan aramalarda dijital verilere el konulduğu öğrenildi. Şüphelilerin, hukuksuz olarak ele geçirdikleri veriler üzerinden belirledikleri kişilerin sahibi oldukları taşınmazları, izinsiz olarak sahte vekaletname belgeleri ile rızaları dışında piyasa değerinin altında başkalarına devir işlemi yaptığı ileri sürüldü. MASAK raporu ve araştırmalar sonucunda şüphelilerin hesaplarında 1.3 milyar lira para akışı ile 3 villa, 40 lüks ev ve 9 arsanın satışı yapıldığı belirtildi.