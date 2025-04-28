Jandarma besihane ve seralara baskın yaptı

AYDIN'IN Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir besihane ve seraya yapılan operasyonlarda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser ve objeler ele geçirildi. O.A. ve S.Y. isimli şüpheli şahıslara ait besihane ve serada yapılan aramada; 14 adet gümüş sikke, 1 adet kolye ucu, 2 adet gümüş bilezik, 1 adet kase ve 48 adet gümüş obje olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 500 bin TL olduğu değerlendirilen toplam 66 adet tarihi eser ve obje ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.