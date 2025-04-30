AK Parti Çine’de yeni üyelere rozetleri takıldı

AYDIN'DA AK Parti Çine İlçe Kadın Kolları Başkanlığı tarafından yeni üyelere rozet takma töreni düzenlendi. Törene, AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, İl Kadın Kolları Başkanı Ebru Alp Kayır, İlçe Koordinatörü Vehbiye Gültekin, Çine Kadın Kolları Başkanı Ayşe Tozar, partili kadınlar ve yeni üyeler katıldı. Törende Milletvekili Sarıbaş, yeni üye olan kadınlara rozetlerini taktı. AK Parti'ye üye olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden kadınlar, Milletvekili Sarıbaş'a teşekkür etti. AK Parti ailesinin büyümesinin gururunu yaşadıklarını belirten Milletvekili Sarıbaş ise, "Ailemiz büyümeye, güçlenmeye devam ediyor. AK Parti ailemize katılan kıymetli hanımefendilerin rozetlerini takarak, büyük ve güçlü ailemizi daha da büyütmenin gururunu yaşadık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Kadın güçlü olursa, Türkiye güçlü olur' düsturuyla durmadan, yorulmadan yolumuza devam ediyoruz. Yeni yol arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyor, birlikte nice güzel hizmetlere imza atacağımıza gönülden inanıyorum" dedi.