Söke’de doğal gaz patladı mahalle tahliye edildi

AYDIN'IN Söke ilçesinde geçtiğimiz akşam saatlerinde yaşanan doğalgaz patlaması, Yenikent Mahallesi'nde korku dolu anlara sahne oldu. Bir apartmanın ikinci katında doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından evde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Patlama sonucu Y.E. isimli bir vatandaş yaralanarak olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.