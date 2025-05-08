Zehirden şifa! Akrep zehri panzehir oluyor

Kuşadası'nın Güzelçamlı Mahallesi'nde kurulan özel üretim çiftliğinde hem "Kara akrep" (Androctonus Crassicauda) hem de "Sarı akrep" (Leiurus abdullahbayrami) türlerini yetiştiriliyor. Ören, yaklaşık üç yıl süren izin süreçlerinin ardından tesisini zehirli olan akreplere karşı geniş güvenlik önlemleri alarak hayata geçirdi. Bu tesis dünyada akrep zehri üreten ikinci tesis olmayı başardı.

BELGESELDEN ETKİLENDİ

Akrepler üzerine televizyonda izlediği belgeselin dikkatini çektiğini ve akrep üretmeye karar verdiğini belirten Hakan Üren, "Pamukkale Üniversitesi'nde Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümünden mezun oldum. 3 yıl önce ofisimde bir araştırma üzerine çalışırken, hayvanların dayanıklığı ile ilgili bir belgesel izledim ve bu konu fazlasıyla dikkatimi çekti" dedi.

AYDA 1 GRAM ZEHİR

Üren, "Akreplerle ilgili ilk proje fikrim o belgeselle birlikte şekillenmeye başladı. Akrepleri dünya ve Türkiye'de bulunan yaşam alanlarını, yaşama koşullarını, akrep zehrini bilimde kullanım alanlarını, hangi hastalıklar için kullanıldıklarını, renkleri ve sahip oldukları zehir oranlarına kadar her şeyi inceledim. "Neden olmasın" sorusunu kendime sorup tesisi açma kararı aldım. İlk başlarda biraz endişelenseler de annem ve babam süreç boyunca bana çok destek oldular" dedi. Tesiste bin civarında sarı ve siyah akrep olduğunu ve her ay akreplerden 1 gram zehir çıkarttıklarını ifade eden Ören şunları söyledi: "400 tane akrepten ortalama oranda 1 gram akrep zehri elde ediliyor. Akreplerimizi özel faunuslarda yetiştiriyoruz ve yine kendimizin yetiştirdiği un kurdu ile beslemelerini yapıyoruz. Un kurdunun protein değeri yüksek olduğu için hayvanlarımız için de çok iyi bir besin maddesi oluyor.

Tesisimiz 25 bin akrep kapasiteli. Akrepler, yılda bir defa ürüyor ve bir akrepten 30 ila 80 arasında yavru dünyaya geliyor. Sarı akrebin şu anda piyasası fazla yok ve biz çalışma ve üretimimizle bu kapasiteyi artırmayı hedefledik."

KANSERLİ HÜCREYİ YOK EDİYOR

Ören, sarı akrep zehrinin kanserli hücreyi yok edici özelliğe sahip olduğunu dile getirerek, "Sarı akrep, bölgemizde, Türkiye'de en yaygın türlerden bir tanesi fakat bunun incelemesini kimse yapmamış. Ben konunun araştırmasını yaptım ve güzel sonuçlar aldım. Özellikle, bizim burada ürettiğimiz sarı akrep zehirinin esas yani genel özelliği beyin tümörü ve kanserli hücreye saldırması. Yani, beyin tümöründeki kanserli hücreyi yenilemesi. Kanserli hücre içerisindeki sodyum potasyum dengesini bozarak o hücreyi öldürüyor. Öldürdükten sonra da hücreyi yenilemek için kullanıyor. Yani kanserli hücreyi yok ediyor. Selçuk Üniversitesi ile birlikte yaptığımız çalışmalara göre şu anda beyin tümörü ve kanser tedavisinde kullanılmak üzere araştırmalarımız devam ediyor" diye konuştu.