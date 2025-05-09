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Düğünde takılan altınlarla kaçan gelin yakalandı

KAZIM YÖRÜKCE

Giriş Tarihi: Gazete

Düğünde takılan altınlarla kaçan gelin yakalandı
AYDIN'DA 5 ay önce bir gençle nişanlanan ve düğün merasiminde takılan altınları alarak kaçan kadın jandarma ekiplerince yakalandı. 460 bin lira değerindeki ziynet eşyalar damat adayına teslim edilirken kadın serbest bırakıldı. Koçarlı ilçesinde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. 5 ay önce nişanlanan B.K., düğün günü nişan töreninde taktığı yaklaşık 460 bin TL değerindeki altınların Y.M. tarafından alınıp kaçıldığını belirterek jandarmaya başvurdu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan detaylı araştırma sonucunda, Y.M. 7 Mayıs'ta altınlarla birlikte yakalandı. Tespit edilen ziynet eşyaları eksiksiz olarak B.K.'ye teslim edilirken, Y.M. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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