Hız tutkusu sonları oldu

Aydın Koçarlı'da önceki gün Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri Selim Ateş ile Sıla Karabacak, ders çıkışında Koçarlı ilçesinden il merkezine dönmek için motosiklet ile yola çıktı.

Sıla Karabacak

Selim Ateş

Sıla Karabacak çarpmanın etkisiyle savruldu.

Hız tutkunu olan Selim Ateş, idaresindeki yarış motosikletinin gazına bastı. Bahçesinden dönen ve Koçarlı istikametine seyir halindeki Mesut Küçük yönetimindeki traktör, bu sırada karşı yönden hızla gelen Selim Ateş'in kullandığı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma o kadar şiddetliydi ki motosiklet traktöre ok gibi saplandı. Üç kişi de olay yerinde can verdi.

OK GİBİ SAPLANDI

Motosiklette yolcu olarak bulunan Sıla Karabacak, motosikletten savrularak yere düştü. Öte yandan Tarla Bitkileri Bölümü öğrencisi Sıla Karabacak'ın Manisa'dan, Bahçe Bitkileri Bölümü öğrencisi Selim Ateş'in ise Yalova'dan eğitim almak için Aydın'a geldiği öğrenildi. Traktör sürücüsü Mesut Küçük'ün ise evli ve bir çocuk babası olduğu bilgisine ulaşıldı.

CENAZEDE ACI FERYAT

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, üniversite öğrencisi Sıla Karabacak'ın cenazesi dün memleketi Manisa'nın Saruhanlı ilçesi kırsal Gökçeköy Mahallesi'ndeki babaevinin önüne getirildi. Ailenin 3 çocuğundan ortancası olan Sıla'nın cenazesi evin önüne geldiğinde anne Esen Karabacak ve baba Özay Karabacak ile yakınları gözyaşı döktü.Kızının tabutuna duvak seren Esen Karabacak, "Gitme Sıla'm. Anneler Günü'nde bizi bıraktın, gittin" diye ağladı. Sıla Karabacak'ın cenazesi, daha sonra Gökçeköy Mezarlığı'na götürüldü. Öte yandan aynı Selim Ateş'in cenazesinin memleketi Yalova'da, traktör sürücüsü Mesut Küçük'ün ise Aydın'ın Koçarlı ilçesinde toprağa verildiği öğrenildi.