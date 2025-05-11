Zehir tacirlerine operasyon: 1 kişi tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen iki şüpheli polis ekiplerince yakalandı, biri tutuklandı. Yürütülen çalışmalarda, çok sayıda kişiye uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda metamfetamin maddesi, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden E.E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheli Emrah B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.