  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Aydın Zehir tacirlerine operasyon: 1 kişi tutuklandı

Zehir tacirlerine operasyon: 1 kişi tutuklandı

HÜSEYİN ÇALIŞKAN

Giriş Tarihi: Gazete

Zehir tacirlerine operasyon: 1 kişi tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen iki şüpheli polis ekiplerince yakalandı, biri tutuklandı. Yürütülen çalışmalarda, çok sayıda kişiye uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda metamfetamin maddesi, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden E.E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheli Emrah B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA