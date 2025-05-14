Kader değil planlı katliam! Canavar itfaiyeci, yangında öldüğü sanılan eşi ve iki çocuğunu katletmek suçundan yakalandı

SAHTE KAHRAMAN ÇIKTI

Nazilli'de üç kişinin canına mal olan yangının, sinsice planlanmış bir katliamın parçası olduğu anlaşıldı. 18 Mart gecesi, itfaiyeci Turgay Gezgin'in eşi Fatma Gezgin, 3 yaşındaki oğulları Toprak ile 11 yaşındaki oğulları Deniz, Yeşil Mahalle'de çıkan yangında can verdi.

Yeni Asır, anne ile iki çocuğunun can verdiği yangın haberini manşetten duyurmuştu. Yapılan otopside, 3 kişinin yangından değil, doğal gaz sızıntısından zehirlenerek öldükleri belirlendi. İtfaiyeci baba, sahte gözyaşlarıyla herkesi kandırmıştı.

MASKESİ DÜŞTÜ

Aydın İtfaiye Daire Başkanlığı'nda yıllarca görev yapmış, "kahraman" itfaiyeci lakaplı Turgay Gezgin, şimdi eşi ile iki oğlunu alevlere kurban eden bir cani olmakla suçlanıyor.

Olay yerinde gözyaşlarına boğulan ve mesai arkadaşlarının kucağında fenalaşan Turgay Gezgin'in dramı, haftalar sonra yerini büyük bir şüpheye bıraktı.

SEVGİLİSİ DE SUÇLANIYOR

Şüpheli hareketlerinden dolayı polisin teknik takibine takılan Gezgin'in Nazilli Devlet Hastanesi'nde hemşire olan F.T. ile yasak aşk yaşaması, telefonda eşi ve çocuklarının ölümüyle ilgili bir takım detaylar vermesi, facianın cinayet olabileceği iddiasını güçlendirdi.

Olaydan bir ay sonra nişanlanıp düğün hazırlığı yapan Gezgin ile yasak aşkı F.T. gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen Gezgin tutuklanırken, sevgilisi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Aydın'da itfaiyecinin acı kaderi