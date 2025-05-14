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Haberler Aydın Kader değil planlı katliam! Canavar itfaiyeci, yangında öldüğü sanılan eşi ve iki çocuğunu katletmek suçundan yakalandı

Kader değil planlı katliam! Canavar itfaiyeci, yangında öldüğü sanılan eşi ve iki çocuğunu katletmek suçundan yakalandı

Aydın Nazilli’de iki ay önce yaşanan yangın faciasının ardından, sinsice planlanmış bir cinayet çıktı. Yıllarca sayısız can kurtarmış olan “kahraman itfaiyeci” lakaplı Turgay Gezgin’in, şimdi eşi ve iki çocuğunu alevlere kurban eden bir cani olduğu anlaşıldı. Bazı deliller ve teknik takip sonucu gözaltına alınan Gezgin tutuklanırken, yasak aşk yaşadığı sevgilisi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İHSAN KARATAŞ

Giriş Tarihi: Gazete

Kader değil planlı katliam! Canavar itfaiyeci, yangında öldüğü sanılan eşi ve iki çocuğunu katletmek suçundan yakalandı

SAHTE KAHRAMAN ÇIKTI

Nazilli'de üç kişinin canına mal olan yangının, sinsice planlanmış bir katliamın parçası olduğu anlaşıldı. 18 Mart gecesi, itfaiyeci Turgay Gezgin'in eşi Fatma Gezgin, 3 yaşındaki oğulları Toprak ile 11 yaşındaki oğulları Deniz, Yeşil Mahalle'de çıkan yangında can verdi.

Kader değil planlı katliam! Canavar itfaiyeci, yangında öldüğü sanılan eşi ve iki çocuğunu katletmek suçundan yakalandı

Yeni Asır, anne ile iki çocuğunun can verdiği yangın haberini manşetten duyurmuştu. Yapılan otopside, 3 kişinin yangından değil, doğal gaz sızıntısından zehirlenerek öldükleri belirlendi. İtfaiyeci baba, sahte gözyaşlarıyla herkesi kandırmıştı.

Kader değil planlı katliam! Canavar itfaiyeci, yangında öldüğü sanılan eşi ve iki çocuğunu katletmek suçundan yakalandı

MASKESİ DÜŞTÜ

Aydın İtfaiye Daire Başkanlığı'nda yıllarca görev yapmış, "kahraman" itfaiyeci lakaplı Turgay Gezgin, şimdi eşi ile iki oğlunu alevlere kurban eden bir cani olmakla suçlanıyor.

Kader değil planlı katliam! Canavar itfaiyeci, yangında öldüğü sanılan eşi ve iki çocuğunu katletmek suçundan yakalandı

Olay yerinde gözyaşlarına boğulan ve mesai arkadaşlarının kucağında fenalaşan Turgay Gezgin'in dramı, haftalar sonra yerini büyük bir şüpheye bıraktı.

Kader değil planlı katliam! Canavar itfaiyeci, yangında öldüğü sanılan eşi ve iki çocuğunu katletmek suçundan yakalandı

SEVGİLİSİ DE SUÇLANIYOR

Şüpheli hareketlerinden dolayı polisin teknik takibine takılan Gezgin'in Nazilli Devlet Hastanesi'nde hemşire olan F.T. ile yasak aşk yaşaması, telefonda eşi ve çocuklarının ölümüyle ilgili bir takım detaylar vermesi, facianın cinayet olabileceği iddiasını güçlendirdi.

Kader değil planlı katliam! Canavar itfaiyeci, yangında öldüğü sanılan eşi ve iki çocuğunu katletmek suçundan yakalandı

Olaydan bir ay sonra nişanlanıp düğün hazırlığı yapan Gezgin ile yasak aşkı F.T. gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen Gezgin tutuklanırken, sevgilisi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kader değil planlı katliam! Canavar itfaiyeci, yangında öldüğü sanılan eşi ve iki çocuğunu katletmek suçundan yakalandı Aydın'da itfaiyecinin acı kaderi

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