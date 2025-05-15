Aydın'daki katliamdan kan donduran detaylar!

En çarpıcı gelişme, korkunç yangından kısa süre sonra yaşandı. Eşi ve çocuklarını toprağa verdikten yalnızca haftalar sonra Turgay Gezgin, bir yıldır ilişki yaşadığı hemşire F.T. ile nişanlandı. Bu gelişme, olayın bir tesadüf değil, önceden planlanmış bir cinayet olduğunun en net işaretiydi. Bu gelişme, cinayet şüphesiyle başlatılan soruşturmayı başka bir boyuta taşıdı.

Olay gecesi Fatma Gezgin'e ait cep telefonundaki mesajlaşmalar ve fotoğraflar silinmişti. Yapılan incelemede bu verilerin, Gezgin'in Nazilli Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemşire sevgilisi F.T. ile olan yasak ilişkisini içerdiği belirlendi. Delilleri karartmak isteyen Gezgin, telefon kayıtlarını da yok etti.

TEKNİK TAKİPTE YAKALANDI

Polis ekipleri, Turgay Gezgin'i teknik ve fiziki takibe aldı. Güvenlik kameralarından alınan görüntülerde, Gezgin'in yangından önce defalarca eve girip çıktığı tespit edildi. Ayrıca yangın ihbarı yapılmadan önce olay yerinde bulunması, suçunu ele veren en büyük delillerden biri oldu. Gezgin veterinerden kedisini kısırlaştırdığını ve uyumasına yardımcı olması için ağır bir uyku ilacı aldığı belirlendi. Oysa Gezgin'in evinde kedi olmadığı, bu ilacı eşine ve çocuklarına içirdiği ve yangın esnasında uykudan kalkmamaları için verdiği belirlendi. Gezgin sorgusunda tüm iddiaları inkar etse de detaylı sonuçların otopsiden gelecek raporla ortaya çıkaracak.