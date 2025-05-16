Başsavcının şüphesi katliamı aydınlattı

Aydın'ın Nazilli ilçesi, akıllara durgunluk veren bir aile trajedisiyle sarsıldı. 18 Mart'ta çıkan ve biri kadın ikisi çocuk üç kişinin can verdiği yangının, sıradan bir yangın değil, şeytani bir cinayet planı olduğu ortaya çıktı. Gerçek, Murat Dilsiz'in dikkatliyle gün yüzüne çıktı. Olay yerinde yaptığı titiz çalışma esnasında anne Fatma Gezgin'in kulağında gördüğü kulaklık, olayın bir yangın değil cinayet olduğunu şüphesini doğurdu.

Ailesinin ölümünden sorumlu tutulan Turgay Gezgin tutuklandı.

Olayın aydınlanmasını sağlayan Başsavcı Dilsiz, Yeni Asır'a açıklamalarda bulundu. Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Dilsiz, "Acı haberi alır almaz olay yerine gittim. Anne ve çocuklarını aynı yatakta yan yana yatarken gördüm ve o korkunç manzarayla karşılaştığımda aklıma ilk gelen Bolu'daki otel yangını oldu. Özellikle çocuklardan çok etkilendim. Çünkü uykuda ölmek çok kötü bir ölüm şeklidir. İncelememizi yaparken anne ve çocuklarının yangından önce uyutulduğuna dair bulgular elde ettik.

İtfaiyeci Turgay Gezgin'in oynadığı tiyatroyu Başsavcı Murat Dilsiz'in dikkati bozdu

Özellikle annenin rahat bir şekilde eli yastığının altına koyarak uyuyor olması ve kulağında kulaklık olması şüpheli bir durum. Yani anne ve çocukları bir şekilde derin bir uykuya dalmışlar. Çünkü doğalgaz ve dumandan etkilenen bir kişi uyuyor olsa da uykusundan kalkar ve bir direnç gösterir. Emniyet mensuplarıyla gece gündüz çalışıp ipuçlarını bir araya getirdik" diye konuştu.

Cani baba planını 12 dakikada uyguladı. O anlar kameralara yansıdı.

KULAKLIK DETAYI

Başsavcı Dilsiz, ceset üzerinde yaptığı detaylı araştırmada rahat bir uyku hali, elin yastığın altında olması ve kulakta takılı kulaklık kan donduran gerçeğin aydınlanmasında ilk anahtar oldu.

Öte yandan acı olaydan sadece 15 gün önce, gece evde uyuyan Fatma Gezgin ve çocukları, doğalgaz sızıntısıyla zehirlenmek üzereydi. Ancak Fatma Gezgin'i uyanmasıyla ölümden döndüler. Fatma Gezgin bu olayı ailesine ve yakın arkadaşlarına sıradan yaşanmış bir kaza diye anlattı. Oysa arıza var diye gelen teknisyenler, mutfakta set üstü ocağa gelen gaz borusunun sivri bir cisimle delindiğini belirledi.

Nazilli Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire F.T. ile yasak aşk yaşadığı tespit edilen itfaiyeci Turgay Gezgin'in eşi Fatma ile 2 çocuğunu şeytani bir planla öldürdüğü ortaya çıktı.

Aslında bu itfaiyeci kocanın, ilk cinayet girişimiydi. Ailesini ortadan kaldırmayı kafasına koyan Turgay Gezgin, bu kez daha sinsi bir plan yaptı. Yangından bir gün önce veterinerden aldığı eteri eşi ve çocuklarının yemeklerine ve içeceklerine koyarak bayılttı. Hepsini yatak odasında aynı yatağa koydu. Sonrasında ise doğalgaz borusunu çivi ile deldi. Ardından da evi ateşe verip olayla ilgisi yokmuş gibi raporlu olduğu halde işe gitti.