Cani itfaiyecinin nişanlısı hemşire açığa alındı

AYDIN Nazilli'de anne ve iki çocuğunun can verdiği yangın görünümlü aile katliamında itfaiyeci Turgay Gezgin'in nişanlısı hemşire F.T. görevden uzaklaştırıldı. Nazilli ilçesinde itfaiyeci Turgay Gezgin'e ait evde, 18 Mart sabah saatlerinde yangın çıktı. Evdeki incelemede, Gezgin'in eşi Fatma ile çocukları Deniz ve Toprak Gezgin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

KAYMAKAMLIK GÖREVDEN ALDI

SORUŞTURMADA itfaiyeci Turgay Gezgin ve olaydan sonra nişanlığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire F.T. gözaltına alındı. Gezgin sevk edildiği adliyede tutuklanırken, nişanlısı F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nazilli Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemşire F.T., yangınla ilgili süren soruşturma çerçevesinde Nazilli Kaymakamlığı'nın talimatıyla görevden alındı. Açığa alınan F.T., yangından 20 gün sonra Turgay Gezgin ile aile arasında nişanlanmıştı