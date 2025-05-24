Maaş ödeyemeyen Arıkan çareyi yine satışta buldu

AYDIN Söke'de vatandaşlar tarafından akraba kayırmacılığıyla işe alınan çok sayıdaki personel nedeniyle belediyeyi işlemez hale getirmekle suçladığı Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, ilçede büyük tepki çeken taşınmaz satışı için bir kez daha düğmeye bastı. Personel maaşlarının ödenememesiyle birlikte mali disiplinin de bir türlü sağlanamadığı Söke Belediyesi'nden yapılan duyuruda, Atburgazı Mahallesi'nde bulunan 3 arsanın 3 Haziran günü açık teklif usulüyle satışa sunulacağı bildirildi. Başkan Arıkan'ın toplamda 2 milyon 145 bin lira değerindeki taşınmaz satışından elde edilecek gelirle personel maaşlarını ödemeye hazırlandığı öğrenilirken, edinilen bilgilere göre ilerleyen günlerde belediyeye ait çok sayıdaki taşınmaz daha satışa sunulacak. Eleştiri ve tepkilerin odağındaki Arıkan'ın mali yapıyı düzeltmek için ileride hangi adımları atacağı kamuoyunda da büyük merak uyandırıyor