Liseli arkadaşları motor faciası ayırdı

AYDIN'IN Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazası, iki lise arkadaşını ayırdı. Motosikletle seyir halindeyken hafif ticari araçla çarpışan 17 yaşındaki Bilal Uluşık, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Aynı motosiklette bulunan arkadaşı ise yaralı olarak tedavi altına alındı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

FECİ kaza, ASTİM Organize Sanayi Bölgesi ile Didim Bulvarı'nın kesişiminde yaşandı. E.Y. yönetimindeki hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Şiddetli çarpışma sonucu motosiklet üzerindeki iki genç metrelerce savruldu. Yaralı gençler, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak durumu ağır olan Bilal Uluşık, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Lise öğrencisi Uluşık'ın ölüm haberi ailesini ve yakın çevresini yasa boğdu. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü S.G.'nin tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi.