Cem Garipoğlu'nun kuzeninin evinden çıkanlar herkesi şoke etti! Mal varlığına el konuldu!

Jandarma ekiplerinde yapılan aramalarda, Garipoğlu'nun evinde bulunanlar şaşkınlık yarattı. Öyle ki şüpheli Kasım Garipoğlu'nun evinde 1 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 8 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, 51 adet üzerinde 'Trıbu spirit' ibaresi bulunan içerisinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen kartuş kutu,

5 adet uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen likit, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ile uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında yüzer dolar bulunan boş kağıtların bulunduğu deste ve 19 adet orta kısımları kesik sahte doların ele geçirildiği açıklandı.

TCK 190 ve 191'DEN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Savcılık talimatıyla gerçekleştirilen işlemde, Garipoğlu'nun banka hesapları, taşınmazları ve şirket hisseleri donduruldu. Kararın, Türk Ceza Kanunu'nun uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma (TCK 190) ve uyuşturucu madde bulundurma/kullanma (TCK 191) maddeleri ile bağlantılı olarak, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla alındığı bildirildi