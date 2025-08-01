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Aydın’da firari katil kaçamadı

MURAT ŞENBAKLAVACI

Giriş Tarihi: Gazete

Aydın’da firari katil kaçamadı
AYDIN'IN Çine ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonda "kasten öldürme" suçundan aranan şahıs yakalandı. Çine İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu çerçevede "kasten öldürme" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli şahıs, Ovacık Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarma ekiplerinin dikkatli çalışması sonucu gözaltına alınan A.A., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi
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