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Haberler Aydın Vali Canbolat, verdiği sözü yerine getirdi, Aydınlı şehit annesinin özlemi son buldu

Vali Canbolat, verdiği sözü yerine getirdi, Aydınlı şehit annesinin özlemi son buldu

KAZIM YÖRÜKCE

Giriş Tarihi: Gazete

Vali Canbolat, verdiği sözü yerine getirdi, Aydınlı şehit annesinin özlemi son buldu

Elazığ'da 1992 yılında görev sırasında şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tarık Şengüroğlu'nun annesi, 83 yaşındaki Habibe Şengüroğlu, tam 32 yıl sonra ilk kez oğlunun mezarına dokunabildi.

Vali Canbolat, verdiği sözü yerine getirdi, Aydınlı şehit annesinin özlemi son buldu

ÇİTLERİN ARDINDA

Yıllardır oğlunun mezarına yalnızca uzaktan bakan, çitlerin ardından dua eden annenin isteği, 15 Temmuz anma töreninde Aydın Valisi Yakup Canbolat'a yaptığı duygusal çağrıyla gerçek oldu. Aydınlı astsubay Tarık Şengüroğlu, 1992 yılında vurulan silah arkadaşını kurtarmak isterken omzundan vurulmuş ve kahramanca şehit düşmüştü.

Vali Canbolat, verdiği sözü yerine getirdi, Aydınlı şehit annesinin özlemi son buldu

Gözü yaşlı anne Habibe Şengüroğlu, oğlunun mezarına ilk kez yaklaştı. Ellerini mezar taşına koydu, üzerine su döktü, gözyaşları içinde dua etti.

Şehidin annesi Habibe Şengüroğlu, Tellidede Şehitliği'ndeki oğlunun mezarının bulunduğu alanın demir çitle çevrili olması nedeniyle oğlunun mezarına yıllardır dokunamıyordu.

Vali Canbolat, verdiği sözü yerine getirdi, Aydınlı şehit annesinin özlemi son buldu

Aydın Valisi Yakup Canbolat

Şengüroğlu Canbolat'a, "Mezarın etrafı çitlerle çevrili. Yanına giremiyorum. Tek isteğim o mezara dokunmak, oğluma sarılır gibi mezarına sarılmak" dedi. Törenin hemen ardından Vali Canbolat talimat verdi. Tellidede Şehitliği'ndeki çitlere özel bir kapı açıldı. Ekipler de Habibe Anne'ye sürpriz yaparak, kendisini evinden alıp oğlunun mezarına götürdü.

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