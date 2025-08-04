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Haberler Aydın Kuşadası’na 5 kruvaziyer 10 bin 916 turist getirdi

Kuşadası’na 5 kruvaziyer 10 bin 916 turist getirdi

Aydın’ın Kuşadası ilçesine beş kruvaziyer gemisiyle toplam 10 bin 916 turist geldi.

İHA

Giriş Tarihi:

Kuşadası’na 5 kruvaziyer 10 bin 916 turist getirdi

Kuşadası Limanı'na sabah Malta bayraklı "Marella Explorer", Panama bayraklı "MSC Divina" ve "MSC Fantasia" ile öğle saatlerinde Bermuda Adaları bayraklı "Celestyal Journey" ve Norveç bayraklı "Viking Sea" gemileri yanaştı.

Kuşadası’na 5 kruvaziyer 10 bin 916 turist getirdi

Beş gemi ilçeye, büyük bölümü ABD'li olan toplam 10 bin 916 turist getirdi.

Kuşadası’na 5 kruvaziyer 10 bin 916 turist getirdi

Turistlerin bir kısmı tur programı kapsamında Efes ve Meryem Ana turuna katılmak üzere otobüslerle ilçeden ayrıldı. Kalan turistler ise ilçe merkezinde gezip, kafe ve restoranlarda oturdu, kentin turistik çarşılarında alışveriş yaptı.

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