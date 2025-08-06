Kalbi duran İngiliz genç sağlığına kavuştu

AYDIN'IN Didim ilçesinde tatil yaptığı otelde ani bayılma ve bilinç kaybı sonrası kalbi duran, entübe edilip kalp masajı uygulanan İngiliz hasta Emma Lasise Morton (14), kaldırıldığı İzmir'deki hastanede 'dondurma işlemi' olarak bilinen terapötik hipotermi tedavisi uygulanarak sağlığına kavuştu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tıp Fakültesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hasan Ağın, Morton'un tedavi sonrası vücudunda hiçbir hasar kalmadan yaşamına devam edebileceğini söyledi.İngiltere'de halk sağlığı alanında çalışan, tek çocuk sahibi anne Nina Morton (46) kızlarının daha önce bir sağlık sorunu yaşamadığını vurgulayıp tedaviyi sürdüren sağlık ekibine teşekkürlerini iletti.