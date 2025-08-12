Bakanlıktan Bafa Gölü’ne acil koruma kararı

AYDIN ve Muğla sınırlarında yer alan Bafa Gölü, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kuraklık riski altındaki 8 göl listesinde ilk sıralarda yer aldı. Son yıllarda hem su seviyesindeki ciddi düşüş hem de su kalitesindeki bozulma, göldeki doğal yaşamı tehdit eder hale geldi. Tarihi Milet ve Herakleia antik kentlerinin yanı başında, binlerce yıldır kuşlara, balıklara ve birçok canlıya ev sahipliği yapan Bafa Gölü; iklim değişikliği, kontrolsüz tarımsal sulama ve kirlilik baskısıyla hızla su kaybediyor. Göl kıyısındaki sazlık alanlar giderek küçülürken, balık popülasyonunda da ciddi azalmalar gözleniyor