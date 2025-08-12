Navigasyon ölüm getirdi

AYDIN'DA meydana gelen kazada 18 yaşındaki Şehnur Üstüntaş yaşamını yitirdi. Kaza, Muğla-Aydın kara yolu Karpuzlu Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Şehnur Üstüntaş'ın kullandığı plakasız motosiklet, emniyet şeridinde park halinde bulunan S.A. (47) yönetimindeki 09 RP 515 plakalı kamyonete arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

AĞIR yaralanan Üstüntaş, ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyonet sürücüsü S.A., ifadesinde "Gideceğim adresi bulmak için telefonumdaki navigasyonu açmak için emniyet şeridinde bekliyordum. Bu sırada arkadan bir motosiklet çarptı" dedi. Sürücü, ifadesinin ardından savcılığa sevk edildi.