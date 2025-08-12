  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Aydın Navigasyon ölüm getirdi

Navigasyon ölüm getirdi

Aydın’ın Çine ilçesinde meydana gelen feci kazada, motosiklet sürücüsü emniyet şeridinde telefonundaki navigasyona bakmak için duran kamyonete arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan Şehnur Üstüntaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

KAZIM YÖRÜKCE

Giriş Tarihi: Gazete

Navigasyon ölüm getirdi

AYDIN'DA meydana gelen kazada 18 yaşındaki Şehnur Üstüntaş yaşamını yitirdi. Kaza, Muğla-Aydın kara yolu Karpuzlu Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Navigasyon ölüm getirdi

Edinilen bilgiye göre, Şehnur Üstüntaş'ın kullandığı plakasız motosiklet, emniyet şeridinde park halinde bulunan S.A. (47) yönetimindeki 09 RP 515 plakalı kamyonete arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Navigasyon ölüm getirdi

HASTANEYE KALDIRILDI

AĞIR yaralanan Üstüntaş, ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Navigasyon ölüm getirdi

Kamyonet sürücüsü S.A., ifadesinde "Gideceğim adresi bulmak için telefonumdaki navigasyonu açmak için emniyet şeridinde bekliyordum. Bu sırada arkadan bir motosiklet çarptı" dedi. Sürücü, ifadesinin ardından savcılığa sevk edildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA