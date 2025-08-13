CHP’de istifa fırtınası Aydın’ı sardı

CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç, Karacasu Gençlik Kolları Başkanı Tolga Kocabıyık ve Nazilli Gençlik Kolları Başkanı Muzaffer Yılmaz görevlerinden ve partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yanı sıra Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ve Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan'ın CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçmesi, kent siyasetinde büyük yankı uyandırdı.

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya

Bu gelişme, partiden kopuşları hızlandırdı. Tüm bu gelişmeler üzerine telaşa kapılan CHP Genel merkezi CHP Aydın İl binasında olağanüstü bir toplantı düzenledi.

Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan

İSTİFALARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan

Söke Belediyesi'nde görev yapan CHP Söke İlçe Yönetim Kurulu üyelerinin topluca istifa etmesiyle ilçe yönetimi düştü. Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukcu da görevinden ayrılarak istifa kervanına katıldı.

YENİ İSTİFALAR KAPIDA

Karacasu ve Nazilli Gençlik Kolları Başkanları da benzer gerekçelerle istifa ettiklerini sosyal medya hesaplarından duyurdu. CHP'de önümüzdeki günlerde yeni istifaların gelmesi bekleniyor.