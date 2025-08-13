Mezarlığı da satışa çıkardı!

AYDIN Germencik'in CHP'li Belediye Başkanı Burak Zencirci, belediyenin taşınmazlarını birer birer satmaya devam ediyor. Zencirci şimdi de mezarlık için kamulaştırılan 34 dönümlük alanı satışa çıkarttı. Yeni Asır geçtiğimiz Haziran ayında belediyenin 36 arsasını 70 milyon liraya elden çıkaracak olan Zencirci'yi manşetten "Yeni Züğürt Ağa satmaya doyamadı" başlığıyla okuyucularına duyurmuştu.

Yeni Asır'ın daha önce de "Yeni Züğürt Ağa satmaya doyamadı" başlığıyla okuyucularına duyurduğu Burak Zencirci'nin satışlarına ilçenin yeni mezarlık alanı da eklendi.

"NEREYE DEFNEDECEĞİZ?"

ZENCİRCİ şimdi de içinde mezarlık alanının da bulunduğu belediyenin 45 taşınmazını yaklaşık 139 milyon liraya satılığa çıkardı. Satış listesinde yıllar önce mezarlık yapılması için kamulaştırılan alanın da yer alması tepkileri artırdı. Cumhur İttifakı Germencik Belediye Meclisi Grup Sözcüsü Ali Rıza Hasbi, "Belediyemize nasıl gelir sağlarız, insanlarımıza hizmet için nasıl kalıcı çözümler üretiriz diye çalışmanız lazımken, eldekileri satarak sorunlar çözülemez Başkan bey! Şimdi de mezarlığımızı satıyor. Acaba Germencik halkı bir kaç yıl sonra nereye gömülecek, yakınlarımızı nereye defnedeceğiz ?" diye tepki gösterdi.

Satmaya doyamayan Zencirci, en son yeni mezarlık yapılması için kamulaştırılan 34 dönümlük arazinin de içinde bulunduğu belediyenin 45 taşınmazını yaklaşık 139 milyon liraya satılığa çıkardı.

"TEK AĞAÇ DİKMİŞLİĞİ YOK"

BAŞKAN Zencirci'nin, 31 Mart seçimlerinin ardından koltuğu devraldığı Fuat Öndeş'in izinden gittiğini belirten Hasbi, "Önceki Başkan Fuat Öndeş, kendi döneminde belediyeye ait taşınmazlarla birlikte yüzlerce dönüm arazi satışı gerçekleştirmişti" dedi.

Ali Rıza Hasbi

Burak Zencirci'nin, yaklaşık 1,5 yıllık görev süresi içerisinde hizmetlerinden ziyade, belediyenin borcu ve taşınmaz satışı ile gündeme geldiğini dile getiren Hasbi, "Başkan Zencirci son olarak belediyenin 45 taşınmazını, yaklaşık 139 milyon liraya satılığa çıkardı. Seçim döneminde 'Belediyenin malını satmayacağız, halkın malı halkındır!' diye nutuklar atmıştı" dedi.

Zencirci'nin içinde mezarlığın da olduğu, arsa, tarla, zeytinlik, malzeme ocağı ve kerpiç ev dahil tam 45 taşınmazı satış listesine aldığını belirten Hasbi, "Başkanımız sağolsun göreve geldiği günden buyana ilçemize bir tek ağaç bile dikmedi. Bırakın ağaç dikmeyi, belediyemizin mallarını satmaktan başka yaptığı bir icraatı yok. Rahmetli Ali Şanlı Başkanımız döneminde, rahmetli Osman Tavşan, Ali Uzunırmak ve Turgut Gökçen'in kamulaştırarak yeni mezarlık için ayırdığı yaklaşık 34 dönümlük yer de satışa çıkan yerler arasında" ifadelerini kullandı.