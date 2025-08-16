Cezaevi firarisi Kuşadası’nda yakayı ele verdi

Şanlıurfa'da cezaevinden firar eden hükümlü, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ağabeyinin evinde düzenlenen operasyonla yakalandı. JASAT, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Viranşehir JASAT ekiplerinin, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında B.G. (27) isimli kişinin UYAP aranma kaydı bulunduğu belirlendi. Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.