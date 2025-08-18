  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Aydın İLBANK'tan Aydın'a 860 milyon liralık finansman

İLBANK'tan Aydın'a 860 milyon liralık finansman

Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne İLBANK tarafından 860 milyon liralık finansman sağlandı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, finansmana dair imzalar, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve İLBANK İzmir Bölge Müdürü İzzet Günal tarafından atıldı. Sağlanan finansmanla İtfaiye Daire Başkanlığı'nın filosuna 40 yeni araç eklenecek.

AA

Giriş Tarihi:

İLBANK’tan Aydın’a 860 milyon liralık finansman

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çerçioğlu, "Bizim için en büyük öncelik, hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğidir. Aydın'ın 1. derece deprem bölgesi olması gerçeğini göz ardı etmeden, kentimizi tüm afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sağlanan bu büyük kaynakla birlikte yatırımlarımızı hızlandıracak, Aydın'ı daha güvenli ve daha güçlü bir şehir haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Sağlanan finansman ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın filosuna 40 yeni araç ekleneceği belirtildi. 112 araç ile Aydın'ın tüm ilçelerinde hizmet veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın araç sayısının yeni alınacak araçlarla 152'ye çıkacağı belirtildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA