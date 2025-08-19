Aydın Kuşadası'nda hareketli gece! 2 kadın 1 erkek saç başa birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu

Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülere göre; Biri genç yaşta otomobil sürücüsü kadın diğeri orta yaşta 2 kadın önce yakın tanıdıkları olduğu tahmin edilen bir erkeği yanlarına çağırıp tartaklamaya başladılar.

Bunun üzerine erkek şahıs da kadınlara karşılık verdi. Bu sırada erkek şahıs otomobilin sürücü koltuğunda oturan kadınla da tartıştı. Otomobilin kapısını açmak isterken kadın sürücü şahsın elini otomobil kapısı ile sıkıştırdı.