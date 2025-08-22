Ablasını döven eniştesi ile tornavidalı kavgaya tutuştu

AYDIN'IN Efeler ilçesinde kayınbirader ile ablasına şiddet uygulayan eniştesi arasında çıkan tornavidalı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, Orta Mahalle Sanayi Caddesi üzerindeki bir iş yerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Y.Ş. adlı kişi, iddiaya göre ablasını darbeden eniştesi V.B. ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bıçak ve tornavidaların kullanıldığı kavgada şahıslar birbirlerini vücutlarının çeşitli yerlerden yaraladı. Enişte ve kayınbirader hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor