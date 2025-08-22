Yıldırımkaya’ya AK Parti’den “Yuvana hoşgeldin” ziyareti

AK Parti'ye katılan Aydın Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya'ya, AK Parti heyeti "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu. AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, MKYK Üyesi Umut Tuncer, İl Başkanı Mehmet Erdem ve teşkilat üyeleri Yıldırımkaya'yı makamında ziyaret ederek destek mesajı verdi. Tebrikleri kabul eden Yıldırımkaya, "2008 ve 2013'te Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yol arkadaşlığı yaptım. Tekrar yuvama döndüm, çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Milletvekili Mustafa Savaş, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, AK Parti'mizin eser ve hizmet odaklı gerçek belediyecilik anlayışıyla Sultanhisar'ı hep birlikte daha da ileri taşıyacağız" dedi.