Taksici saldırganı telsizden söyledi! O anlar kamerada!

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde taksici ile seyyar parfümcü arasında tuvalet anahtarı yüzünden çıkan kavga cinayetle bitti. Seyyar parfümcü Soner Görer tarafından bıçaklanan taksici Vural İşcen, ağır yaralı halde araç içi telsizden saldırganın adını verdikten kısa süre sonra yaşamını yitirdi. Gece saatlerinde Atatürk Bulvarı'ndaki taksi durağında başlayan tartışma, kısa sürede kanlı bir takibe dönüştü. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte alkol kullanan seyyar parfümcü Soner Görer (39), durağın tuvaletini kullanmak için taksici Vural İşcen'den (38) anahtar istedi. Anahtarın bulunamaması üzerine çıkan tartışma, diğer şoförler tarafından yatıştırıldı.

PUSU KURDU

VURAL İşcen, müşteri götürmek üzere Karaova Mahallesi'ne hareket ettiğinde, Soner Görer motosikletiyle peşine düştü. Müşterilerin yanında yeniden kavga eden ikili, bir kez daha ayrıldı. Dönüş yolunda ise trajedi yaşandı. Nazilli Halk Pazarı önünde, trafik ışıklarında Görer, İşcen'ın aracının önünü kesti. Gözü dönmüş adam, taksi şoförü İşçen'ı yedi yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan İşcen, araç telsiziyle yardım çağrısında bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dakikalarca kalp masajı yaptı ancak İşcen, hastanede hayatını kaybetti. Cinayet sonrası kaçan Soner Görer, kısa süre içinde polis ekiplerine teslim oldu.