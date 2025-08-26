Aydın alev alev!

Aydın'ın Köşk ilçesinde zirai alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın, Başçayır Mahallesi girişindeki mezarlık karşısındaki zirai alanda saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu tepede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Hava araçlarının sortileri ile ekiplere destek verdiği yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.