Aydın’da ani frene basan araç takla attı! 2 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde ani fren yapan araca çarpmamak için manevra yapan otomobil refüje çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

İHA

Kaza, İzmir Bulvarı üzerindeki Bayındırlık Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ç. idaresindeki 09 HN 712 plakalı otomobil, önünde aniden duran araca çarpmamak için manevra yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç refüje çıkarak trafik ışığı direğine çarparak takla attı.

Kazada sürücü B.Ç. ile yolcu olarak bulunan E.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazaya neden olan otomobilin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

