Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti: Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi?

CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Özarslan'ın açıklamasında "Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi? Bir genel başkan, ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi? Bir genel başkan, ağıza alınmayacak kelimelerle tehdit eder mi?" ifadelerini kullanması da dikkat çekti.
Cumhuriyet Halk Partisi, son yılların en sert iç krizlerinden biriyle sarsıldı. Ankara Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan ağır suçlamalarla partisinden istifa etti. Özarslan'ın açıklamalarında özellikle Özgür Özel'in üslubu ve parti yönetim anlayışı sert ifadelerle eleştirildi.
"GENEL BAŞKAN BELEDİYE BAŞKANINA KÜFÜR EDER Mİ?"
Sosyal medya hesabından uzun ve dikkat çekici bir açıklama yayımlayan Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine WhatsApp üzerinden hakaret, tehdit ve iftiralar içeren mesajlar gönderdiğini öne sürdü. Özarslan açıklamasında şu soruları kamuoyuna yöneltti:
"Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi?
Bir genel başkan, ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi?
Bir genel başkan, ağıza alınmayacak kelimelerle tehdit eder mi?"
Özarslan, özellikle annesi ve merhum babasının hedef alınmasını "kabul edilemez" olarak nitelendirerek, bu anlayışla CHP çatısı altında siyaset yapmanın mümkün olmadığını ifade etti.
MURAT KURUM ZİYARETİ KRİZİ TETİKLEDİ
İstifa sürecinin arka planında, Özarslan'ın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmenin olduğu belirtildi. Keçiören'in sorunlarına çözüm bulmak amacıyla gerçekleştirilen bu ziyaretin, CHP içinde bazı klikler tarafından kasıtlı şekilde hedef alındığını ifade eden Özarslan, parti içinde "sistemli bir dedikodu ve algı operasyonu" yürütüldüğünü vurguladı.
Özarslan, Murat Kurum ile ilişkisinin eskiye dayanan bir okul ve mesai arkadaşlığı olduğunu belirtmesine rağmen, bu ziyaretin CHP yönetimi tarafından farklı anlamlara çekildiğini ve baskıların arttığını söyledi.
ÖZGÜR ÖZEL'E AĞIR ELEŞTİRİLER: "SİYASİ NEZAKET VE DEVLET CİDDİYETİ KALMAMIŞTIR"
Açıklamasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i doğrudan hedef alan Özarslan, mevcut CHP yönetiminin siyasi nezaketi, parti ahlakını ve devlet ciddiyetini yitirdiğini savundu. Özarslan, tepkisinin CHP seçmenine değil, "hakaret diliyle siyaset yapan mevcut yönetim anlayışına" olduğunu özellikle vurguladı.
"Sayın Özgür Özel ve yakın çalışma arkadaşlarında; ne vatan, ne aile, ne de kutsal saydığımız değerlerden eser kalmıştır."
ifadeleri ise açıklamanın en dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı.
"CHP ÜYELİĞİMDEN İSTİFA EDİYORUM"
Tüm bu gerekçelerle CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıklayan Özarslan, Keçiören halkına hizmet etmeye parti ayrımı gözetmeden devam edeceğini belirtti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere birlikte çalıştığı belediye başkanlarına teşekkür eden Özarslan, CHP içindeki bazı grupların bu teşekkürleri dahi "başka yerlere çekmeye çalıştığını" ifade etti.
AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ KONUŞULUYORDU
Öte yandan Özarslans'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar kulislerde konuşuluyordu. İddialar Cumhuriyet Halk Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanı seçilen Mesut Özarslan'ın AK Parti saflarına katılacağını "Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye geçeceği kesinleşmiş gözüküyor" ifadeleriyle konuşuluyordu.
CHP'de yaşanan bu istifa, özellikle Özgür Özel'in liderliği ve parti içi yönetim tarzına yönelik tartışmaları daha da alevlendirmiş durumda.