Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti: Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi?

CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Özarslan'ın açıklamasında "Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi? Bir genel başkan, ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi? Bir genel başkan, ağıza alınmayacak kelimelerle tehdit eder mi?" ifadelerini kullanması da dikkat çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi, son yılların en sert iç krizlerinden biriyle sarsıldı. Ankara Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan ağır suçlamalarla partisinden istifa etti. Özarslan'ın açıklamalarında özellikle Özgür Özel'in üslubu ve parti yönetim anlayışı sert ifadelerle eleştirildi.

"GENEL BAŞKAN BELEDİYE BAŞKANINA KÜFÜR EDER Mİ?"

Sosyal medya hesabından uzun ve dikkat çekici bir açıklama yayımlayan Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine WhatsApp üzerinden hakaret, tehdit ve iftiralar içeren mesajlar gönderdiğini öne sürdü. Özarslan açıklamasında şu soruları kamuoyuna yöneltti:

"Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi?

Bir genel başkan, ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi?

Bir genel başkan, ağıza alınmayacak kelimelerle tehdit eder mi?"

Özarslan, özellikle annesi ve merhum babasının hedef alınmasını "kabul edilemez" olarak nitelendirerek, bu anlayışla CHP çatısı altında siyaset yapmanın mümkün olmadığını ifade etti.