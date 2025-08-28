Aydın'da ilginç takı töreni! Damat sucukları görünce şoke oldu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde kasap Buse Şimşek, katıldığı bir düğünde damada altın yerine sucuk taktı.

Emekli polis memuru İsmail Yıldırım ve Gül Yıldırım'ın çiftinin oğulları Ali, hayatını Ayşe Yıldırım birleştirdi. İlginç düğün, renkli görüntülere sahne oldu. Düğünde çift doyasıya eğlenirken, takı töreninde beklenmedik bir sürpriz yaşandı.