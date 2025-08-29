Aydın’da kanlı düğün

AYDIN'IN Efeler ilçesinde sokakta düzenlenen bir düğünde kan aktı. Husumetli iki grup arasında çıkan tartışmada tabanca ateşlenmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Olay, Osman Yozgatlı Mahallesi Cezaevi Caddesi'nde meydana geldi. Burada husumetli olduğu öne sürülen Y.Ö. (22) ile tartışmaya başladı.

HASTANEDE GERGİNLİK

K.A., yanında getirdiği tabanca ile Y.Ö.'ye ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Silah seslerini duyan mahalleli olay yerine koşarken, saldırgan K.A. araçla kaçmaya çalıştı. Ancak bu sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler K.A.'ya ateş açtı. K.A., aracı bırakarak yaya olarak kaçtı.

Polis ekipleri, Y.Ö.'nün vurulduğu tabancayı şüphelinin aracında ele geçirdi. Öte yandan, yaralı Y.Ö.'nün yakınları tedavi gördüğü hastane önünde toplandı. Polis, olası bir gerginliği önlemek için hastane çevresinde güvenlik önlemleri aldı.