Mühimmat imhasında patlama: 12 yaralı

Aydın'ın Çine ilçesinde patlayıcı yüklü bir kamyonetin devrilmesi sonucu yola saçılan mühimmatların imhası sırasında patlama meydana geldi. Olayda 2'si jandarma, 1'i polis, 9'u tesis personeli olmak üzere 12 kişi yaralandı. Kaza, Çine'nin Bağlarbaşı Mahallesi yakınlarında yaşandı. Patlayıcı mühimmat taşıyan kamyonetin devrilmesiyle mühimmatlar yola saçıldı. Mühimmatlar, bölgedeki patlayıcı madde üretim tesisi imha alanına götürüldü. Burada yapılan çalışma sırasında mühimmatlardan biri infilak etti. Yaralı 12 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı.