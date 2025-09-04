Çerçioğlu’ndan Aydın’a ‘güçlü hizmet’ sözü

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydın'a çok daha güçlü bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. Başkan Erdoğan, önceki gün AK Parti Genel Merkezi'nde kadın belediye başkanlarıyla düzenlenen toplantıda buluştu.

KADINLARIN ROLÜ

TOPLANTIYA Çerçioğlu'nun yanı sıra Başkanvekili Mustafa Elitaş, Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Başkan Yardımcısı

Mustafa Demir ve Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan katıldı. Çerçioğlu'nun, Başkan Erdoğan'a yakın bir konumda yer alması dikkat çekti.

Toplantıda ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kadın belediye başkanı hazır bulundu. AK Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Tuğba Işık Ercan ile partimizin kadın belediye başkanlarını kabul etti" denildi

Görüşmenin, kadın belediye başkanlarının yerel yönetimlerdeki rolünün güçlendirilmesi açısından önem taşıdığı kaydedildi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Kadın Belediye Başkanlarımız ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettik. Aydınımıza çok daha güçlü bir şekilde hizmet etmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.