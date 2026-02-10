Haberler İzmir İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan: Her suçun ardında uyuşturucu var İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan: Her suçun ardında uyuşturucu var İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Yeni Asır’ı ziyaret ederek uyuşturucuyla mücadelede yürüttükleri çalışmaları anlattı. Yeldan, “Mücadele edilen her suçun temelinde uyuşturucu var” dedi. Uyuşturucunun yayılmasını önlemek için özellikle torbacıları hedef aldıklarını vurgulayan Yeldan, “Bir kullanıcı en az beş kişiyi bu bataklığa sürüklüyor” ifadelerini kullandı. ERCAN AKGÜN METİN BURMALI ÖZEL HABER









İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir'i ziyaret etti. Ziyarette gazetenin Haber Koordinatörü Sezai Elgin, Yazı İşleri Müdürü Zümrüt Yılmaz, Haber Müdürü Burcu Ilgın Hoşafoğlu ve İletişim Sorumlusu Fatih Şendil de hazır bulundu. Ocak ayında İzmir merkezli 14 ilde Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı narkotik operasyonunu gerçekleştirdiklerini hatırlatan Yeldan, uyuşturucu ile mücadelede ezber bozan stratejiler izlediklerinin altını çizdi. Aile içi şiddetten hırsızlığa kadar birçok suçun arka planında uyuşturucu kullanımının yer aldığını ifade eden Yeldan, "Hangi suçla mücadele ediyorsak edelim, sonuçta biz uyuşturucu ile mücadele ediyoruz. Her suçun arkasında uyuşturucu var. Bu konuda kolluk kuvvetlerimizle, STK temsilcilerimiz ve konunun muhatapları ile periyodik toplantılar yapıyoruz" diye konuştu.

'ASIL HEDEF TORBACILAR'

Uyuşturucunun kökünün kurutulması noktasında, sorunun kaynağına inerek özellikle satıcı, tacir, aracı ve dağıtıcı olarak adlandırılan 'torbacıları' hedef aldıklarını anlatan Yeldan, "Biz bu işi yaptıktan sonra avukatın bir tanesi sosyal medyada 'Torbacılarla uğraşıyorsunuz' diye bu işi basite aldı. 'Torbacı' deyip hafife almayın. Torbacı, bu maddeleri bedavaya ya da ucuza vererek bir kullanıcıyı başlatıyor, daha sonra 'Müşteri getirirsen sana daha ucuza vereceğim' diyerek ağını genişletiyor. Şu anki tespitlere göre 1 tane kullanıcı en az 5 kişiyi bu illete bulaştırıyor. Bir kullanıcı, bir sonraki satıcı. Yani sistem böyle dönüyor. Satıyor, temin ediyor, tedarik ediyor. Dünyada bununla ilgili sonsuz bir mücadele var ama sizin ne yaptığınız önemli. Biz bitirmek için çalışıyoruz. Hedeflerimiz var. Uyuşturucu ile mücadelede noktasında çalışarak, takip ederek, disiplinle çözülemeyecek sorun yok. Üreten, çözen, iyileştiren mantığı yaymamız lazım. Şimdi bu sorunları görmemek, aslında sorunun büyümesinin ilk adımı" dedi. Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'ndeki (AMATEM) yatak sayısı eleştirilerine de değinen Yeldan, "Kullanıcıların hepsini gözaltına alıyoruz. Zorunlu tedavi, yani yatarak tedavi kararları aldık" diye konuştu.