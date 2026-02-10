İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan: Her suçun ardında uyuşturucu var

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir'i ziyaret etti. Ziyarette gazetenin Haber Koordinatörü Sezai Elgin, Yazı İşleri Müdürü Zümrüt Yılmaz, Haber Müdürü Burcu Ilgın Hoşafoğlu ve İletişim Sorumlusu Fatih Şendil de hazır bulundu. Ocak ayında İzmir merkezli 14 ilde Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı narkotik operasyonunu gerçekleştirdiklerini hatırlatan Yeldan, uyuşturucu ile mücadelede ezber bozan stratejiler izlediklerinin altını çizdi. Aile içi şiddetten hırsızlığa kadar birçok suçun arka planında uyuşturucu kullanımının yer aldığını ifade eden Yeldan, "Hangi suçla mücadele ediyorsak edelim, sonuçta biz uyuşturucu ile mücadele ediyoruz. Her suçun arkasında uyuşturucu var. Bu konuda kolluk kuvvetlerimizle, STK temsilcilerimiz ve konunun muhatapları ile periyodik toplantılar yapıyoruz" diye konuştu.
'ASIL HEDEF TORBACILAR'
Uyuşturucunun kökünün kurutulması noktasında, sorunun kaynağına inerek özellikle satıcı, tacir, aracı ve dağıtıcı olarak adlandırılan 'torbacıları' hedef aldıklarını anlatan Yeldan, "Biz bu işi yaptıktan sonra avukatın bir tanesi sosyal medyada 'Torbacılarla uğraşıyorsunuz' diye bu işi basite aldı. 'Torbacı' deyip hafife almayın. Torbacı, bu maddeleri bedavaya ya da ucuza vererek bir kullanıcıyı başlatıyor, daha sonra 'Müşteri getirirsen sana daha ucuza vereceğim' diyerek ağını genişletiyor. Şu anki tespitlere göre 1 tane kullanıcı en az 5 kişiyi bu illete bulaştırıyor. Bir kullanıcı, bir sonraki satıcı. Yani sistem böyle dönüyor. Satıyor, temin ediyor, tedarik ediyor. Dünyada bununla ilgili sonsuz bir mücadele var ama sizin ne yaptığınız önemli. Biz bitirmek için çalışıyoruz. Hedeflerimiz var. Uyuşturucu ile mücadelede noktasında çalışarak, takip ederek, disiplinle çözülemeyecek sorun yok. Üreten, çözen, iyileştiren mantığı yaymamız lazım. Şimdi bu sorunları görmemek, aslında sorunun büyümesinin ilk adımı" dedi. Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'ndeki (AMATEM) yatak sayısı eleştirilerine de değinen Yeldan, "Kullanıcıların hepsini gözaltına alıyoruz. Zorunlu tedavi, yani yatarak tedavi kararları aldık" diye konuştu.
'KABUL ETMEZSE TUTUKLANIR'
Yeldan şöyle devam etti: "Diyelim yakalanan kullanıcı tedaviyi kabul etmedi. Bizim sistemde tedaviyi kabul etmiyorsa tutuklama tedbiri var. Şimdi biri diyor AMATEM'de 40 yatak var. Tamam da siz önce bir kayıt oluşturun, zaten Sağlık Bakanlığı'nın bununla ilgili çalışmaları var. Biz o vakaları oraya gönderdiğimiz zaman onlar da kendi kapasitelerini ona göre belirleyecekler. Zamanla bu sayı 80-200'e çıkacak. Siz bu uyuşturucu kullanıcısını tedavi etmezseniz, bunu kullanmaya devam edecek."
'TAKİP EDİYORUZ'
Uyuşturucu ile mücadele kullanıcıların gözaltına alınmasının, sonraki aşamada tahlil ve analizlerin önemine değinen Yeldan, "Daha önce hastane acil servislerinde yapılan analizleri, Adli Tıp'a aldık. Sağlık teşkilatımızdan geçici görevliler aldık Adli Tıp birimine. Eskiden bu sistemde yüzde 10 ihlal varken, bizim yaptığımız analiz sisteminde yüzde 50'ye yakın ilaç kullanımı çıktı. Kişiyi burada durdurmazsak, suç işlemeye devam ediyor. Bununla ilgili tüm birimlerimiz, hem sağlık teşkilatı hem kolluk birimlerimiz hem adli birimlerimiz sahada denetim ve takip yapıyor. Bu şekilde işin tüm taraflarını, tüm ayaklarını biz sahipsiz bırakmıyoruz. Kişi diyelim kullandı ve cezaevine gitti. Orada da takip ediyoruz" diye konuştu.