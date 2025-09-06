‘Dehşet Evi’ davasında ikinci müebbet kararı

Aydın'ın Söke ilçesindeki 'dehşet evi'nde iki bebeğini öldürmekle suçlanan baba Hüseyin Keskin'e müebbet hapis cezası verildi. Anne Ceyhan Keskin ise beraat etti. Olayın mağduru Vefa Keskin, babasının bir çocuğun ölümünden beraat etmesi nedeniyle karara itiraz edeceğini açıkladı.Demirçay Mahallesi'nde 2006 ve 2013 yılları arasında biri kız, diğeri erkek iki bebeğini öldürdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan Ceyhan Keskin (49) ile tutuklu eşi Hüseyin Keskin'in (58) yargılandığı davada karar çıktı. Hüseyin Keskin, suçlamaları reddederek, "Ben karıncayı bile incitmem. Bana komplo kurdular. Beraatımı istiyorum" dedi. Anne Ceyhan Keskin ise olayın uzun yıllar önce yaşandığını ve hatırlamadığını ifade etti.

'BABAM SERİ KATİL'

Mahkeme, Hüseyin Keskin'e 2006 doğumlu kız çocuğunu kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verirken, 2013 doğumlu oğlunun ölümüyle ilgili yeterli delil bulunmadığından beraatine hükmetti. Ceyhan Keskin'in de beraatine karar verildi. Olayın tanığı ve hayatta kalan kardeşlerden Vefa Keskin, karara tepki gösterdi. Babası tarafından öldürülen kardeşlerinin mezarlarını yaptırarak başında dua eden Keskin, şunları söyledi: "Babam Hüseyin Keskin, 2003 yılında İstanbul'da kardeşim Armağan Keskin'i döverek ve boğarak öldürmekten müebbet hapis cezası almıştı. Toplamda 6 kardeşim ölüme sürüklendiği için bunların peşine düştüm. Murat Can'la ilgili otopsi sırasında iskelet bütünlüğünün sağlanamaması nedeniyle inceleme yapılamadı, babam beraat etti. Babam seri katildir, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.