Başkasının kollarıyla incir hasadı yapıyor

AYDIN'IN Efeler'de çiftçilik yapan evli ve 2 çocuk babası Cengiz Topal (44), 2008 yılında geçirdiği iş kazasında iki kolunu birden kaybetti. Topal, kol nakli olmak için Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Muğla'nın Milas ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Fatih Demirel'in iki kolu, Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile ekibi tarafından, 25 Eylül 2010'da ameliyatla, Topal'a nakledildi. Aydınlı Cihan Topal, Türkiye'de ilk çift kol nakli yapılan hasta olarak tıp tarihine geçti. Bahçesinde incir hasadına başlayan Topal, "Çocuklarıma dokunmak en güzel şey. Onların mutluluğu, elinden tutabilmek, sarılmak kadar güzel bir duygu yok. Kendi incirimizi, zeytinimizi kendimiz topluyoruz. Bunların hepsi aslında hayaldi" dedi.