Aydın’da arının soktuğu çiftçi hayata tutunamadı

AYDIN'IN Koçarlı ilçesinde arı sokması sonucu fenalaşan ve alerjisi olduğu öğrenilen çiftçi Ali Tarımcı (50) kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Çiftçilik yaptığı öğrenilen Ali Tarımcı, iş için gittiği sanayi sitesinde arı tarafından sokuldu. Arı sokmasına alerjisi olduğu öğrenilen Tarımcı, kısa sürede fenalaştı. İlk müdahalesinin ardından Koçarlı Sağlık Merkezi'ne kaldırılan Tarımcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ali Tarımcı'nın cenazesi dün öğle namazını müteakip Yeni Cami'den kaldırılarak Koçarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.