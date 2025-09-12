Arkadaş kavgasında kan döküldü: 1 yaralı

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde arkadaşlar arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin aracında ruhsatsız tabanca ve çok sayıda alkol şişesi bulundu. Edinilen bilgilere göre, parkta sohbet eden 5 arkadaştan, iddiaya göre alkollü olan U.U., yanında oturan arkadaşı B.K.'yi sebepsiz yere bıçakladı. Saldırının ardından masada bulunan diğer arkadaşları, U.U.'nun elinden bıçağı alarak şüpheliyi darp etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı B.K., Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. B.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.