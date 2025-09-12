Nepal’de gergin bekleyiş! Turist kafilesi mahsur kaldı

Aydınlı turistler Nepal'de mahsur kaldı. Ülkede yaşanan siyasi kriz nedeniyle 30 kişi yaşamını yitirdi, bin 33 kişi yaralandı. Tur kafilesine eşlik eden Nazillili rehber Müge Sarban, yaşadıklarını "Yağmalar ve resmi binaların yakıldığını gördük. Havaalanı kapalı, şimdilik bekliyoruz. Acentamızın desteğiyle, Hindistan'daki Türk Büyükelçiliği ve Nepal'deki Fahri Konsolosluğumuz can güvenliğimizi ön planda tuttu. Katmandu'ya gitmemiz lazım ama hareket etmememiz söylendi. Ordu, ülke genelinde turist danışma hattı kurdu fakat kiminle karşılaşacağımız belli değil. Yanan araçları ve binaları gözlerimizle gördük. Şimdilik Chitwan'daki otelde güvendeyiz ve sağlığımız iyi" sözleriyle aktardı.

UMUT KATMANDU'DA

Geçtiğimiz 5 Eylül'de İstanbul'dan Nepal'e giden Aydınlı turistlerin turunun son gününde patlak veren kanlı olaylar nedeniyle kafile, Chitwan şehrinde bekletiliyor. Yerel havaalanının açılmasıyla Katmandu'ya geçmeleri, ardından Türkiye'ye dönüş için uygun uçuşu beklemeleri planlanıyor. Türk kafilesinin güvenliği için Hindistan'daki Türk Büyükelçiliği ve Nepal'deki Fahri Konsolosluk yetkililerinin devreye girdiği biliniyor.