Fırtına geri döndü! Trabzonspor kendi evinde beraberliği yakaladı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, karşılaştı. Papara Park'ta oynanan maç 3-3 sona erdi. Beşiktaş'ın golleri 18. dakikada Abraham, 22 ve 31. dakikalarda ise Cerny kaydetti. Trabzonspor'un gollerini ise 25. dakikada Muçi, 63. dakikada Oulai ve 84. dakikada ise Zubkov attı. Siyah-beyazlı takımda ilk 2 golün asistini yapan El Bilal Toure, 38. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

FARK 4 PUAN OLDU

Bordo-mavili takım, Galatasaray'ın kazandığı haftada puan kaybetti. 35 puana çıkan Fırtına'nın liderle arasındaki fark 4 oldu. Beşiktaş ise puanını 26'ya çıkardı. Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Rizespor ile karşılaşacak. Trabzonspor ise Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Öte yandan Beşiktaş, bu sezon öne geçtiği 3 derbide de üstünlüğünü koruyamadı.

KIRMIZI KART İTİRAZI

Karşılaşmanın 6. dakikasında Orkun Kökçü'nün Serdar Saatçı'ya yaptığı faul sonrası hakem Ali Şansalan, Orkun'a sarı kart çıkardı. Bordo-mavili takımın oyuncuları, pozisyonda kırmızı kart itirazında bulundu. Söz konusu pozisyonda VAR hakemi Alper Çetin, hakem Ali Şansalan inceleme için sahaya davet etmedi.

VAR DEVREYE GİRDİ

Trabzonspor'da Ozan Tufan, El Bilal Toure, ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan, Toure'nin Ozan'a faul yaptığı gerekçesiyle oyunu durdurdu. VAR hakemi Alper Çetin, pozisyonun incelenmesi için Ali Şansalan'ı monitöre çağırdı. Pozisyonu inceleyen Şansalan, El Bilal Toure'ye şiddetli hareket nedeniyle kırmızı kart gösterdi. Beşiktaş'ın attığı ilk iki golde asist yapan Toure, 38. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.