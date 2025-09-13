Aydın’da MİT yalanıyla büyük vurgun!

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Aydın’ın Efeler ilçesinde kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan şahısların yönlendirmesiyle evini satan yaşlı bir kadın, satıştan elde ettiği 70 bin 525 doları dolandırıcılara kaptırdı. Vurgunun ardından İstanbul’da yakalanan şüpheli tutuklandı.

KAZIM YÖRÜKCE

Giriş Tarihi: Gazete

Aydın'da yaşayan G.İ. (77) isimli kadın, telefonla arayıp kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan şahısların yönlendirmesiyle evini sattı. Dolandırıldığından habersiz olan vatandaş, ev satışı karşılığı aldığı 70 bin 525 doları (2.893.744 TL) kapısına gelen kişiye verdi.

KAMERALAR İNCELENDİ

Fakat parayı verdikten sonra karşı tarafa ulaşmakta zorluk yaşayan yaşlı kadın bu durumu çevresindekilerle paylaştı. Kısa süre sonra dolandırıldığını fark eden yaşlı kadın, polise başvurdu. Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ile koordineli şekilde çalışma yürüttü. Aradan geçen kısa bir zamanın ardından ekipler kameraları inceledi. Sonunda ekipler yürüttükleri çalışmada şüphelinin Ö.B.D. olduğunu belirledi. Şahıs düzenlenen operasyonla, paralarla birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.B.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

